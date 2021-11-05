Ковтун завоевал две медали на турнире в Швейцарии

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал две награды на международном турнире в Швейцарии «Мемориале Артура Гандера».

Воспитанник Ирины Надюк завоевал бронзу в многоборье, которое определялось по итогам выступлений на четырех снарядах (из шести на выбор), а также стал победителем соревнований на брусьях, сообщает пресс-служба НОК.

Отметим, что недавно Ковтун занял 3-е место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

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