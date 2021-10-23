Ковалевич: Морозов, как тренер, себя в полной мере не реализовал

Одним из тех, кто работал с Сергеем Морозовым, жизнь которого оборвалась 22 октября, был Игорь Ковалевич – в прошлом президент бориспольского «ЦСКА-Борисфен».



В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua он рассказал, каким ему запомнился Морозов.

«Сергей Юрьевич был очень эрудированным и интеллигентным человеком. Во-первых, он был начитанным, и с ним всегда было приятно общаться на любую тему. Морозов очень любил свою семью – жену, сына. Все смеялись с того, что он всегда брал супругу на тренировочные сборы и контрольные игры – в Чехию, Турцию, Венгрию, Испанию или в наше Закарпатье. А я наоборот – относился к этому нормально, с пониманием. Такая у него была семейная ценность. Во-вторых, Сергей Морозов запомнился еще и как грамотный тренер. Мне очень жалко, что он по большому счету себя в этой роли так и не реализовал. Возможно, из-за своего характера – он у него был сложным. Но мне как-то удалось найти к нему подход, и видимо поэтому он у меня в «Борисфене» дольше всех работал. Правда, когда мы шли на первом месте, Сергей Морозов ушел – хотел в высшей лиге работать. Ему тогда поступило предложение из ивано-франковского «Прикарпатья» - и он туда уехал. Не буду его осуждать, но стоит отдать должное – за два с половиной года, которые этот специалист провел в «Борисфене», он сделал эту команду.

Сергей Юрьевич с детьми работал, растолковывая им все до мелочей. И они впитали это, словно губка.

То, как Морозов работал, подкупало. Я считаю его одним из самых квалифицированных тренеров Украины. Таких в стране – единицы. Повторюсь: увы, как тренер он себя в полной мере так и не реализовал».

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