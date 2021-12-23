Ковалец возглавил аматорскую команду

Украинский специалист Сергей Ковалец стал главным тренером «Полесья» (Ставки), выступающего в чемпионате Житомирской области, сообщает официальный сайт клуба.
Последним клубом 53-летнего Ковальца был «Черноморец», который он покинул в феврале этого года.
Ранее Ковалец тренировал «Оболонь», «Львов», «Александрию», запорожский «Металлург», молодежную сборную Украины, словацкий «Татран» и литовский «Тракай».
У руля «Полесья» Ковалец сменил Жилмара, под руководством которого команда стала чемпионом Житомирской области и вышла в финал Кубка Житомирщины.
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