Ковалец-старший: восстановление после операции у Кирилла проходит по плану

Почти месяц находится на больничном полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец. Причиной тому, как уже ранее сообщалось, стала серьезная травма колена, полученная 17 октября в календарном матче чемпионата Украины с полтавской «Ворсклой».

После тщательного медицинского обследования футболист принял решение оперироваться в Италии, где ранее уже проходил консультацию.

О том, как обстоят дела у Кирилла Ковальца в одной из клиник Рима, корреспонденту Meta-ratings.com.ua рассказал отец футболиста, бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец.

«После того, как сын был прооперирован в одной из римских клиник, специализирующейся на подобных травмах, курс восстановления ему было предложено пройти там же. Кирилл охотно согласился, так как не понаслышке знает о качестве лечения и реабилитации в ней. В Риме он проведет предписанный итальянскими врачами основной восстановительный период, после чего продолжит его в Украине. По словам врачей, процесс реабилитации Кирилла идет по плану. Говорить же о сроках его возвращения на футбольное поле пока рано».

Ранее стало известно, что «Александрии» предстоит решать вопрос о продлении аренды или выкупе прав на хавбека.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Ковалец получил ужасную травму в матче с «Ворсклой»

«Пару раз я грешила». Жена защитника «Динамо» показала эффектные формы после родов

«До сих пор шлют сообщения». Свитолина о договорняках, смене гражданства и брачном контракте

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.