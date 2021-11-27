Ковалец: огорчает, что сборная Украины может сыграть оба матча плей-офф в гостях

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал результаты жеребьевки, определившей соперников нашей национальной команды в плей-офф чемпионата мира 20022 года в Катаре.



«Жребий я оцениваю как вполне нормальный. Об этом также сказали и главный тренер сборной Украины Александр Петраков, и футболисты — Андрей Пятов и Александр Зинченко. Эйфория — эйфорией, а для того, чтобы достойно сыграть в плей-офф, нужно много времени для подготовки. Слабых команд сейчас нет, и первый соперник – Шотландия, как и оба представителя второй пары — Уэльс — Австрия также отнюдь не слабые. Огорчает лишь то, что обе игры для сборной Украины будут выездными. Интересно: почему после первого поединка на выезде и второй матч нашей команде придется играть в гостях? Получается, что не все сборные в плей-офф оказались в равных условиях.



Что касается первого соперника нашей сборной, то Шотландия играет в сугубо британском стиле. В ее составе много игроков, выступающих в английской Премьер-лиге и Чемпионшипе, поэтому стоит ожидать много борьбы. Сейчас мы радуемся, что не попали в группу, в которой можно было пересечься с Португалией и Италией. Для того, чтобы выходить в финальную часть чемпионата мира, нужно проявить максимум по нескольким качествам. Какими бы ни были соперники в сравнении с уровнем тех же Португалии и Италии, а они все равно сильны. Думаю, что сейчас шотландцы тоже радуются, что им по жребию выпала Украина.



Самое главное, что у нас хорошая сборная. Пять лет при работе Андрея Шевченко и его итальянских ассистентов наша национальная команда играла достаточно уверенно. К тому же, немаловажно, что она может действовать и с позиции силы. Это обнадеживает".

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