Коваленко: в футбольном плане с итальянским языком у меня все нормально

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко рассказал, как у него проходит процесс изучения итальянского языка.
«По футболу уже все нормально, по бытовым вопросам еще могут быть какие-то нюансы — что не знаю слов или еще что-то.
Ты учишь, слушаешь ребят, если не понял какое-то слово — спрашиваешь на английском и запоминаешь. Так и продолжаешь. Если каждый день разговаривать на итальянском с итальянцами, то оно быстро выучится.
Могу ли я что-то придумать с ходу? Сначала надо подумать, какое должно быть предложение. Пока еще стесняюсь, потому что есть ошибки. Один на один не стесняюсь, а когда камеры, то тяжеловато», — сказал Коваленко в интервью ресурсу Football Hub.
Напомним, что в последнем матче Серии А с «Миланом» Коваленко сделал решающую голевую передачу.
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