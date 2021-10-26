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Коваленко сыграл полный матч в итальянской Серии А

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
26.10.2021
21:57
Новость
Футбол

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко попал в основной состав на матч Серии А против «Дженоа». Украинец сыграл все 90 минут.

«Специя» сыграла вничью 1:1.

В активе Виктора Коваленко 4 игры в чемпионате Италии в этом сезоне. На счету украинца один гол и один ассист.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.

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