Коваленко сыграл полный матч в итальянской Серии А

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко попал в основной состав на матч Серии А против «Дженоа». Украинец сыграл все 90 минут.



«Специя» сыграла вничью 1:1.

В активе Виктора Коваленко 4 игры в чемпионате Италии в этом сезоне. На счету украинца один гол и один ассист.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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