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Коваленко стал лучшим полевым игроком «Специи» в провальном матче с «Фиорентиной»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
31.10.2021
22:13
Новость
Футбол

Состоялись матчи 11-го тура итальянской Серии А.

«Специи» откровенно не удался выездной поединок с «Фиорентиной». Флорентийская команда обладала неоспоримым перевесом и заслуженно благодаря хет-трику сербского форварда Влаховича победила со счетом 3:0.

Виктор Коваленко провел полный матч за «Специю». Известный портал WhoScored поставил украинскому полузащитнику 6,3. Это лучшая оценка среди полевых игроков «Специи». Больше получил только вратарь Иван Проведел, совершивший девять сэйвов.
Коваленко в игре с «Фиорентиной» пасовал с точностью 93% (вторая команда) и выиграл все единоборства, но не наносил ударов по воротам.

Напомним, что 16 октября воспитанник «Шахтера» помог «Специи» одержать победу над «Салернитаной». Коваленко в той игре сделал ассист и забил решающий гол.

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