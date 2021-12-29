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Коваленко сдал положительный тест на коронавирус

Павел Соловей
Павел Соловей
29.12.2021
17:56
Новость
Футбол

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко сдал положительный тест на коронавирус. Также заболел один из членов тренерского штаба, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

В ближайшем матче «Специя» на своем поле сыграет с «Вероной». Поединок пройдет 6 января.

В текущем сезоне Серии А 25-летний Коваленко в составе «Специи» провел 12 матчей и забил один мяч.

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