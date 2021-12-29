Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко сдал положительный тест на коронавирус. Также заболел один из членов тренерского штаба, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

В ближайшем матче «Специя» на своем поле сыграет с «Вероной». Поединок пройдет 6 января.

В текущем сезоне Серии А 25-летний Коваленко в составе «Специи» провел 12 матчей и забил один мяч.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

У Шевченко и капитана «Дженоа» выявили коронавирус

Олимпиада, ЧМ по футболу, бои Усика и Ломаченко: пять соревнований, которые мы ждем в 2022 году

«Мой контракт с «Черноморцем» до лета 2022 года». Мороз о работе в Одессе, арендованных и будущем

Шевченко прокомментировал свое состояние после положительного теста на коронавирус

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.