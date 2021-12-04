Коваленко рассказал, как в Италии футболисты перед матчами пьют вино

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко рассказал, как итальянские футболисты могут выпить бокал вина вечером накануне матча.



«В команде вечером перед матчем могут выпить бокал вина. Итальянцы могут себе позволить бокал вина на ужин. Когда я первый раз увидел, подумал: «Ну как?»

Пробовал ли я? Нет. Ты что? Не могу так. Привык уже – вода, правильно все. Бокал вина – не знаю, как это им помогает. Был в шоке сначала», – сказал Коваленко.

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