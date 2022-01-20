Коваленко – о Шевченко: плохо, что ничего не получилось

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко рассказал о работе Андрея Шевченко на посту главного тренера «Дженоа». 15 января украинский специалист был отправлен в отставку.

«Я общался после игры с «Дженоа» с Мауро Тассотти, потому что он заменял Андрея Шевченко. Понимаю, что им было очень тяжело, большое давление со стороны болельщиков и по игре это не очень сильная команда, но я всегда писал Шевченко, желал ему удачи и болел всегда за него.

Плохо, что ничего не получилось, но тренерская карьера, как и футбольная – бывают падания и взлеты. Надеюсь, у Андрея Николаевича еще будет возможность и он добьется своего», – сказал Коваленко в интервью Football Hub.

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