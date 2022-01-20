Коваленко – о победе над «Миланом»: судья помог нам – гол не засчитал

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко прокомментировал выездную победу над «Миланом» (2:1) в матче 22-го тура Серии А, в котором он сделал результативную передачу.

«Это заслуга всей команды, что до конца играли и до конца боролись. Где-то судья помог нам – гол не засчитал. Повезло, что в конце игры забили второй мяч и отбились в конце матча.

После игры сильных эмоций не было, все довольны были. Главный тренер сказал, что пора забывать игру с «Миланом», она уже в прошлом и нужно готовиться к следующему поединку.

Мои эмоции остались во мне, но я был счастлив, что мы забили второй мяч. Мой ассист? Не глядя дал. Шучу. Конечно, посмотрел и увидел нашего нападающего, поэтому сразу решил отдавать передачу и хорошо, что получилось», — сказал Коваленко в интервью Football Hub.

В текущем сезоне Серии А 25-летний украинец в составе «Специи» провел 14 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Дженоа» Шевченко проиграл «Специи» с Коваленко

«Специя» благодаря результативной передаче Коваленко сенсационно выиграла у «Милана»

Стало известно, какую оценку получил Коваленко за матч с «Миланом»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.