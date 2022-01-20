Коваленко: для «Специи» не важно было, кто соперник – Ибрагимович, Месси или Роналду

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко поделился мнением о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче, который в 40 лет играет в Серии А.

«Я думаю, он уже не такой подвижный, как раньше, лет десять назад, но, конечно, это большой человек с огромным опытом. Для нас не важно было, кто соперник – Ибрагимович, Месси или Роналду, мы будем выходить и делать свою работу.

Конечно, для всех нас – это показатель. Ибрагимовичу 40 лет и он играет в Серии А на высоком уровне», — сказал Коваленко в интервью Football Hub.

В текущем сезоне Серии А Ибрагимович в составе «Милана» провел 14 матчей, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.

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