Коваленко: Босния – хорошая, продуктивная команда

Полузащитник «Специи» и сборной Украины Виктор Коваленко прокомментировал спарринг с Болгарией (1:1) и высказался о поединке с боснийцами в рамках отбора ЧМ-2022.

«Думаю, провели хорошую игру. Конечно, много не забили. Надо готовиться к самой важной игре.

Получилось, что наша игра была, должны были побеждать с большим счетом, но что есть – то есть. Надо это игру пережить, забыть и готовиться к следующей.

Все понимают, что через пару дней будет очень важная игра, к ней надо подойти с холодной головой и показать наш футбол.

В матче Финляндия – Босния нас устраивает ничья? Посмотрим, это уже не от нас зависит. Посмотрим на соперника и будем думать о нашей игре.

Босния – хорошая, продуктивная команда. Не зря мы здесь сыграли с ними 1:1. Надо к ней хорошо подготовиться», – сказал Коваленко.

Украина сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной 16-го ноября.

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.



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