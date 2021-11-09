Котельник: Захареевым уже интересовались зарубежные клубы

Открытием чемпионата мира по боксу в Сербии стал 19-летний Юрий Захареев из Одесской области, завоевавший «золото» в весе до 71 кг.

Серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее Андрей Котельник в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о взлете юного украинского атлета.

Андрей Котельник

«Хотя лучшим боксером чемпионата в Белграде был назван кубинец Энди Крус Гомес, не имевший равных в категории до 63,5 кг, которому был вручен кубок Вэла Баркера, уверен, что ему острую конкуренцию в этом заочном соперничестве составил наш Захареев. Даже и не припомню, когда еще дебютант мирового форума в таком юном возрасте так уверенно проходил всю турнирную дистанцию, отпраздновав шесть побед. И это несмотря на то, что состав участников в этом весе был очень сильный.

Mне Захареев запомнился своей креативной манерой еще раньше — в чемпионате Украины. Впечатляла его психологическая стойкость, уверенность в своих силах, разносторонность, что позволяло ему находить уязвимые места у соперника уже по ходу боя. Настоящий чемпион.

Кстати, после чемпионата мира в Сербии мне уже неоднократно звонили представители известных профессиональных клубов и наводили справки о Захарееве. Я бы посоветовал ему не спешить, и на любительском ринге еще есть, что доказывать и выигрывать. Конечно, в первую очередь, имею ввиду Олимпийские игры и если Юрий будет продолжать так прогрессировать, то, уверен, «золото» Парижа-2024, от него никуда не денется».

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