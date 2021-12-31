Котельник: Выхриста ждет непростой боец в Голливуде

Первого января в Голливуде украинский супертяж Виктор Выхрист сразится с грузинским боксером Яго Киладзе. Этот бой пройдет в андеркарде главного противостояния субботнего боксерского шоу между американцем Чарльзом Мартином и кубинцем Луисом Ортисом.



Менеджер Виктора Выхриста известный в прошлом боксер Андрей Котельник в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от этого поединка.

«Выхрист прилетел в США 26 декабря. На мой взгляд, он находится в боевой спортивной форме, качественно провел этапы подготовки, как в Германии, так и непосредственно в Голливуде. Киладзел-крепкий боец, он даже превосходит Виктора в опыте, ведь для грузина это уже будет 28 бой на профессиональном ринге. Однако Выхрист настроен решительно и я уверен, что в субботу он продемонстрирует свой лучший бокс».

Напомним, что для Виктора Выхриста–чемпиона Европы и Европейских игр это уже будет 9 бой на профессиональном ринге, во всех предыдущих он уверенно победил.

Ранее в андеркарде чемпионского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе состоялся рейтинговый бой украинского супертяжа Виктор Выхриста и американца Майка Маршала.

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