Котельник: Ломаченко пожалел Комми, не добив его в седьмом раунде

В поединке за звание интерконтинентального чемпиона по версии WВО украинец Василий Ломаченко в Нью-Йорке уверенно победил ганца Ричарда Комми.

Серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее, чемпион мира среди профессионалов в полусреднем весе по версии WВА Андрей Котельник в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о бое в США.

Андрей Котельник

«Василий Ломаченко принадлежит к числу боксеров, для которых очень важно, в каком стиле ты побеждаешь своего соперника. Каждый бой украинца — это настоящее пособие, как нужно действовать в том или ином эпизоде. И если бы Ломаченко поставил перед собой цель обязательно нокаутировать Комми, то он бы это сделал в том же седьмом раунде, когда африканец оказался в нокдауне.

Победа Василия была прогнозируемой, и он легко доказал свое превосходство, прежде всего, в технике. Я не собираюсь утверждать, что Комми — не сильный боксер, но сейчас он уже не в тех кондициях, чтобы конкурировать с Ломаченко. Наш земляк, который находится в отличной спортивной форме, особо не напрягаясь, с огромным перевесом победил по очкам».

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