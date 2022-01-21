Костюк в упорной борьбе проиграла на Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) проиграла испанке Пауле Бадосе (№6 WTA) в третьем круге Australian Open со счетом 1:2 (2:6, 7:5, 4:6).



Матч длился 2 часа 21 минуту. За это время украинка дважды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейкпоинтов. Бадоса теперь ведет в личных встречах со счетом 2:0.

Australian Open. Третий круг

Паула Бадоса (Испания) – Марта Костюк (Украина) - 1:2 (2:6, 7:5, 4:6)

Отметим, что во втором круге Костюк обыграла Соррибес-Тормо – 7:6, 6:3, а Бадоса – Тревизан – 6:0, 6:3.



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