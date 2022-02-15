Костюк: уже на сборе в Турции будем моделировать игру со «Спортингом»

Главный тренер юношеской команды «Динамо» (U-19) Игорь Костюк в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о подготовке динамовской молодежи к игре со «Спортингом» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

«На этой стадии уже нет слабых соперников, все достойные. У португальцев традиционно сильные команды. Но ранее мы играли с «Порту», недавно с «Бенфикой» дважды. Относимся с уважением к сопернику, который выиграл группу в компании с «Аяксом», «Бешикташем», «Боруссией». Мы четко понимаем силу этой команды. Будем ее изучать, анализировать, как ей противодействовать.

Мы сыграем еще два контрольных матча, а потом первая официальная игра в Украине – против «Ингульца». Хотя уже тут в Турции, тоже будем моделировать матч со «Спортингом».

Ранее мы сообщали о том, что стала известна дата проведения матча Юношеской Лиги УЕФА между «Динамо» и «Спортингом».

Полностью интервью с Игорем Костюком читайте здесь.

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