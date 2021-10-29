Костюк сыграет с чемпионкой US Open Радукану

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) сыграет матч с Эммой Радукану (№23 WTA) из Великобритании в рамках четвертьфинале турнира WTA Transylvania Open в Клуж-Напоке (Румыния).
Это будет первая встреча между теннисистками. Начало поединка не ранее 19.30 по Киеву.
В матче второго круга Костюк обыграла Мону Бартель (№202 WTA) из Германии – 6:4, 6:4, Радукану – Ану Богдан (№106 WTA) из Румынии – 6:3, 6:4.
Добавим, что Эмма Радукану – чемпионка US Open.
Также Цуренко обыграла россиянку на турнире в Румынии и вышла в четвертьфинал.
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