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Костюк сыграет с чемпионкой US Open Радукану

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
29.10.2021
10:49
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) сыграет матч с Эммой Радукану (№23 WTA) из Великобритании в рамках четвертьфинале турнира WTA Transylvania Open в Клуж-Напоке (Румыния).

Это будет первая встреча между теннисистками. Начало поединка не ранее 19.30 по Киеву.

В матче второго круга Костюк обыграла Мону Бартель (№202 WTA) из Германии – 6:4, 6:4, Радукану – Ану Богдан (№106 WTA) из Румынии – 6:3, 6:4.

Добавим, что Эмма Радукану – чемпионка US Open.

Также Цуренко обыграла россиянку на турнире в Румынии и вышла в четвертьфинал.

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Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Румынии
Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Румынии
Костюк прокомментировала победу на турнире в Румынии
Костюк прокомментировала победу на турнире в Румынии
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Костюк и Киченок стартовали с победы на парном турнире в Румынии

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