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Костюк стартовала с победы в парном разряде турнира в Австралии

Игорь Яслик
Игорь Яслик
11.01.2022
10:51
Новость
Теннис

Украинка Марта Костюк успешно начала свой путь в парном разряде турнира серии WTA 250 в Аделаиде.

Наша спортсменка в дуэте с представительницей Польши Катаржиной Питер в первом круге соревнования победила пару словачки Кристины Кучовой и британки Тары Мур в двух сетах — 6:3, 6:0. Поединок продолжался 58 минут.

Во втором круге дуэт Костюк — Питер выходит на победителя встречи между Аннерли Поулос/Тина Надин Смит — Алисия Росольска/Эрин Рутлиф.

Ранее украинец Сергей Стаховский не смог пройти квалификацию Australian Open, проиграв первому же сопернику.

Также двадцатикратный победитель турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович оказался перед угрозой тюремного заключения в Австралии.

Adelaide International 2, первый круг

Марта Костюк (Украина) / Катаржина Питер (Польша) — Кристина Кучова (Словакия) / Тара Мур (Великобритания) — 6:3, 6:0

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