Костюк с уверенным счетом обыграла чемпионку US Open Радукану

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) победила Эмму Радукану (№23 WTA) из Великобритании в четвертьфинале турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния). Украинка встречу с чемпионкой US Open выиграла со счетом 2:0 (6:2, 6:1).



Это была первая игра между теннисистками. Марта в полуфинале сыграет с Симоной Халеп (№18 WTA) из Румынии.

Transylvania Open. WTA250. Клуж-Напока (Румыния. Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 2:0 (6:2, 6:1)

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