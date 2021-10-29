Костюк с уверенным счетом обыграла чемпионку US Open Радукану

29.10.2021
20:47
Новость
Теннис
Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) победила Эмму Радукану (№23 WTA) из Великобритании в четвертьфинале турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния). Украинка встречу с чемпионкой US Open выиграла со счетом 2:0 (6:2, 6:1).
Это была первая игра между теннисистками. Марта в полуфинале сыграет с Симоной Халеп (№18 WTA) из Румынии.
Transylvania Open. WTA250. Клуж-Напока (Румыния. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 2:0 (6:2, 6:1)
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