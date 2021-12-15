Костюк: с «Депортиво» желательно было сыграть на своем поле

Главный тренер юношеской команды «Динамо» прокомментировал жеребьевку стыкового раунда Юношеской лиги УЕФА, которая определила киевлянам в соперники «Депортиво».

«Жеребьевка проходила в то время, как я был в полете. Как только приземлился, подключился к интернету и узнал, кто будет нашим соперником. В Испании традиционно сильные команды, в частности, «Депортиво» — чемпион страны в своем возрасте, и они шли по пути чемпионов. Мы ощутили на себе силу «Барселоны», теперь будем иметь дело с чемпионами Испании, думаю, уровень у них соответствующий.

«Депортиво» очень мощно играет дома, где они одержали немало побед с крупным счетом. А на выезде проиграли «Маккаби» 0:3, до этого с таким же счетом уступили польской «Погони». В любом случае, все будет зависеть от нас. Конечно, интересно еще раз встретиться с одним из лидеров испанского чемпионата, посоревноваться в тактике, подготовке и показать себя на таком высоком уровне.

Зимой в Испании играть будет приятнее, чем в Киеве? Да, хотя, учитывая, что в Украине было бы холодно, а соперник на выезде плохо играет, нам бы могло это сыграть на руку. Но мы не ищем легких путей, тот факт, что играем на выезде, ни в коем случае не должен отразиться на результате», — цитирует Костюка официальный сайт «Динамо».

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