Костюк прокомментировала победу над победительницей US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк в матче 1/4 финала на турнире в Клуж-Напоке победила Эмму Радукану. Украинка прокомментировал встречу с победительницеq US Open-2021.

«Когда вчера я прочитала комментарии Эммы по поводу нашего последнего матча, мол, что я разгромила ее на корте, это придало мне сил в какой-то степени. Я не помню, чтобы я прямо уничтожила ее на корте. Я видела просто нашу статистику: 1-1. Но она об этом помнила, и я подумала, что нужно этим воспользоваться.

Должна честно сказать, было немного трудно смотреть, как теннисистки моего поколения Радукану и Фернандес дошли до финала на US Open. Я стараюсь быть лучше, насколько я могу, поэтому, очевидно, что мне хочется тоже добиваться таких результатов, как и они. Я уверена, что это скоро произойдет, но чувства были не самые приятные. С другой стороны, это также очень и очень вдохновляет. Это придало мне сил. Я осознала, что я тоже так могу. Так что они прибавили мне уверенности. Я за это очень благодарна, потому что быть первыми в чем-то — это никогда не бывает просто. Когда ты делаешь что-то первым, то это всегда добавляет давления», — цитирует Костю портал «Большой теннис Украины».

В полуфинале на турнире в Румынии Марта Костюк сыграет против Симоны Халеп.

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