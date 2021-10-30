Фрибет 3000 UAH
Шахтёр — Десна Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Теннис

Костюк проиграла Халеп в полуфинале турнира в Румынии

Павел Соловей
Павел Соловей
30.10.2021
18:40
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке. В полуфинале украинка, которая получила шестой номер посева, проиграла лидеру посева Симоне Халеп (№18 WTA).

Спортсменки провели на корте 1 час 2 минуты.

Марта Костюк с самого начала встречи испытывала проблемы с правым бедром и не смогла составить конкуренции экс-первой ракетке мира.

Клуж-Напока. Полуфинал

Марта Костюк (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 0:6, 1:6

Халеп в финале сыграет с Анетт Контавейт из Эстонии, которая ранее переиграла Ребекку Петерсон из Швеции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Секс-символ женского тенниса объявила о скором возвращении на корт
Секс-символ женского тенниса объявила о скором возвращении на корт
Костюк с уверенным счетом обыграла чемпионку US Open Радукану
Костюк с уверенным счетом обыграла чемпионку US Open Радукану
Костюк прокомментировала победу над победительницей US Open
Костюк прокомментировала победу над победительницей US Open

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи