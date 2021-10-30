Костюк проиграла Халеп в полуфинале турнира в Румынии

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке. В полуфинале украинка, которая получила шестой номер посева, проиграла лидеру посева Симоне Халеп (№18 WTA).

Спортсменки провели на корте 1 час 2 минуты.

Марта Костюк с самого начала встречи испытывала проблемы с правым бедром и не смогла составить конкуренции экс-первой ракетке мира.

Клуж-Напока. Полуфинал

Марта Костюк (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 0:6, 1:6

Халеп в финале сыграет с Анетт Контавейт из Эстонии, которая ранее переиграла Ребекку Петерсон из Швеции.

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