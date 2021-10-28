Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии

Украинка Марта Костюк (№55 в рейтинге WTA) успешно провела матч второго круга турнира в румынской Клуж-Напоке.
Наша теннисистка переиграла представительницу Германии Мону Бартель (№202 в рейтинге WTA). Костюк справилась с соперницей за два сета — 6:4, 6:4. Матч длился один час 12 минут.
В четвертьфинале Марта Костюк сыграет с победительницей матча между чемпионкой US Open британкой Эммой Радукану и румынкой Аной Богдан.
Ранее в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке пробилась еще одна украинка Леся Цуренко, во втором круге обыгравшая россиянку Анастасию Гасанову. В следующем круге соперницей Цуренко станет румынка Инна Барэ или шведка Ребекка Петерсон.
Турнир WTA в Клуж-Напоке, второй круг
Марта Костюк (Украина) — Мона Бартель (Германия) — 6:4, 6:4
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