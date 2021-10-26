Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Румынии

Украинская теннисистка в матче 1/16 финала Transylvania Open одержала победу над американкой Бернардой Перой. Украинка выиграла встречу со счетом 2:0 (6:3, 6:4).



Transylvania Open. 1/16 финала

Бернарда Пера (США) – Марта Костюк (Украина, 6) – 0:2 (3:6, 4:6)

В 1/8 финала турнира в румынском Клуж-Напока Марте будет противостоять представительница Германии Мона Бартель.

Также украинка Цуренко выиграла стартовый матч на турнире в Румынии.



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