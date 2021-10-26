Фрибет 3000 UAH
Цуренко (Украина) — Гасанова (Россия) Черноморец — Шахтёр Мариуполь — Динамо Ястремская — Козлова
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Теннис

Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Румынии

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
26.10.2021
15:27
Новость
Теннис

Украинская теннисистка в матче 1/16 финала Transylvania Open одержала победу над американкой Бернардой Перой. Украинка выиграла встречу со счетом 2:0 (6:3, 6:4).

Transylvania Open. 1/16 финала

Бернарда Пера (США) – Марта Костюк (Украина, 6) – 0:2 (3:6, 4:6)

В 1/8 финала турнира в румынском Клуж-Напока Марте будет противостоять представительница Германии Мона Бартель.

Также украинка Цуренко выиграла стартовый матч на турнире в Румынии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Стало известно, с кем сыграют Свитолина и Костюк во втором раунде Индиан-Уэллс
Стало известно, с кем сыграют Свитолина и Костюк во втором раунде Индиан-Уэллс
Костюк проиграла Халеп на турнире в Индиан-Уэллс
Костюк проиграла Халеп на турнире в Индиан-Уэллс
Костюк и Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира в Тенерифе
Костюк и Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира в Тенерифе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи