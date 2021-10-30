Костюк – о поражении от Халеп: сегодня мое тело подвело меня

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение от экс-первой ракетки мира Симоны Халеп в полуфинале турнира WTA в Клуж-Напоке.

«Поздравления Симоне Халеп. Всегда здорово играть у себя на родине. Сегодня мое тело подвело меня. Работаю над тем, чтобы стать здоровее и сильнее и завершить сезон в Линце. Спасибо за нескончаемую поддержку», — написала Костюк в Instagram.

Костюк уступила Халеп в двух сетах, выиграв всего один гейм. Симона в финале домашнего турнира сыграет против эстонки Анетт Контавейт.

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