Костюк и Киченок стартовали с победы на парном турнире в Румынии

27.10.2021
15:21
Новость
Теннис
Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок стартовали с победы в парном разряде на турнире WTA 250 в Румынии.
В матче первого круга украинки обыграли тандем Анна Данилина (Казахстан) / Ульрикке Эйкери (Норвегия). Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.
Клуж-Напока. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Людмила Киченок – Анна Данилина / Ульрикке Эйкери – 6:0, 5:7, 12-10
Далее по сетке пара Натела Дзаламидзе / Кайя Юван (Россия / Словения).
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