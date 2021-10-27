Костюк и Киченок стартовали с победы на парном турнире в Румынии

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок стартовали с победы в парном разряде на турнире WTA 250 в Румынии.

В матче первого круга украинки обыграли тандем Анна Данилина (Казахстан) / Ульрикке Эйкери (Норвегия). Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

Клуж-Напока. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Людмила Киченок – Анна Данилина / Ульрикке Эйкери – 6:0, 5:7, 12-10

Далее по сетке пара Натела Дзаламидзе / Кайя Юван (Россия / Словения).

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