Костюк: «Динамо» U-19 на руку сыграло удаление игрока «Депортиво»

Старший тренер «Динамо» Игорь Костюк подвел итоги стыкового поединка Юношеской лиги УЕФА, в котором его подопечные победили испанский «Депортиво» (2:2, 3:2 в серии пенальти).

«Есть хорошее выражение – везет сильнейшим. Мы понимали, что нас ждет в сегодняшней игре при всех наших раскладах, отсутствии дисквалифицированных и травмированных игроков. Мы должны были сделать максимум, который от нас зависел. Перед игрой я сказал об этом ребятам. Мы трудились и за себя, и за отстраненных, и за больных ребят. Команда – просто молодцы, на характере выиграли эту игру.

Просили футболистов, что если соперники будут разыгрывать стандарт, то нужно до конца играть в зонах. Судья не назначил пенальти – и все начали апеллировать к нему. Испанцы продолжили играть, а наши ребята остановились. Это чисто эмоциональный момент, ошибка и невнимательность, которая привела к голу.

Но мы быстро отыгрались и немного выровняли игру. Ничего не предвещало беды, но центральные защитники много играли через вратаря, испанцы начали высоко прессинговать, что привело к ошибке и второму голу в наши ворота.

Нам на руку сыграло удаление – игрок «Депортиво» дважды агрессивно сфолил в центре поля, и это дало нам преимущество, которое мы во втором тайме воплотили в забитый гол, и далее выиграли в серии пенальти», — цитирует Костюка пресс-служба клуба.

Жеребьевка плей-офф пройдет 14 февраля и определит турнирную сетку от 1/8 финала до финальной стадии турнира в Ньоне.

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