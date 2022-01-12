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Костюк дала бой, но вылетела с турнира в Аделаиде

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
12.01.2022
11:04
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла матч в рамках второго круга турнира в Аделаиде (Австралия).

Костюк уступила американке Кори Гауфф в поединке, который продолжался 1 час 56 минут и завершился со счетом 2:1 (6:3, 5:7, 6:3) в пользу представительнцы США.

Украинка за это время 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов.

Adelaide International 2 - WTA250. Аделаида (Австралия). Призовой фонд – $239,477. Хард. Второй круг. 12 января

Кори Гауфф (США) – Марта Костюк (Украина) 6:3, 5:7, 6:3

Также украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о предложения от других стран о смене гражданства.

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