Костюк: Боль, Бражко и Волошин будут готовиться с первой командой «Динамо»

Главный тренер юношеской команды «Динамо» (U-19) Игорь Костюк в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о подготовке динамовской молодежи ко второй части сезона.

В первом спарринге турецкого сбора киевская команда обыграла румынскую «Решицу» (3:2).

«Мы сыграли два тайма разными составами. В первом на поле вышли ребята, у которых меньше игровой практики, а также игроки 2005 года рождения. У ребят в игре с хорошей командой была возможность проявить себя, а мы получили понимание, на кого можем рассчитывать.

Во втором тайме на поле вышел уже более оптимальный и основной состав «Динамо». Проиграв 0:2 первую половину игры, после перерыва динамовцы отыгрались и вырвали победу со счетом 3:2. Могли еще отличиться. Мы посмотрели взаимодействие ребят, которые не были задействованы к игре с «Депортиво» — Боль, Бражко, Волошин. Приятно их было видеть снова, в хорошем настроении и качественно провели игру. Они в Турции будут работать с первой командой и уже перед спаррингами будем решать с тренерским штабом Мирчи Луческу, кто и сколько будет играть за молодежную команду в спаррингах».

Полностью интервью с Игорем Костюком читайте здесь.

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