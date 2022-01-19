Костышин возглавил команду из Казахстана

Украинский тренер Руслан Костышин продолжит карьеру в Казахстане. 45-летний специалист возглавил дебютанта казахстанской Премьер-лиги – «Аксу». Детали соглашения пока остаются неизвестными.

Последним местом работы Костышина был ковалевский «Колос», с которым он за семь лет прошел путь от команды, выступающей на первенство Киевской области, до представителя УПЛ в еврокубках.

«Аксу» был основан в 2018 году и сумел подняться в высший дивизион Казахстана из третьего за два последних сезона. Местный чемпионат стартует в середине марта.

Ранее сообщалось, что «Колос» просмотрит 10 новичков на зимних сборах.

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