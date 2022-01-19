Фрибет 3000 UAH
Нидерланды — Украина: чемпионат Европы по футзалу
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

Костышин определился со своими помощниками в казахском клубе

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
19.01.2022
20:21
Новость
Эксклюзивы
Костышин определился со своими помощниками в казахском клубе

17 января украинский специалист Руслан Костышин возглавил дебютанта элитного дивизиона Казахстана - «Аксу» из Павлодара.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в тренерский штаб «Аксу» вошли еще два украинца: ассистентом Костышина будет Виктор Уляницкий, минувшей осенью тренировавший «Викторию» из Второй лиги, а Андрей Федоренко будет отвечать за подготовку вратарей, раньше он это делал в ковалевском «Колосе» (U-19).

Также в тренерский штаб Костышина войдет как минимум один местный специалист.

По имеющейся информации, Костышин подписал с казахским клубом контракт на два года.

Поскольку времени для комплектации команды еще предостаточно, то среди новичков «Аксу» вполне могут быть и украинские футболисты.

Ранее казахский клуб официально объявил о назначении Руслана Костышина главным тренером дебютанта высшей лиги местного чемпионата.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Костышин высказался о его отношениях с Селезневым
Костышин высказался о его отношениях с Селезневым
Костышин объявил об уходе из «Колоса»
Костышин объявил об уходе из «Колоса»
Костышин рассказал, почему отказался от приглашения из Казахстана
Костышин рассказал, почему отказался от приглашения из Казахстана

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи