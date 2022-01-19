Костышин определился со своими помощниками в казахском клубе

17 января украинский специалист Руслан Костышин возглавил дебютанта элитного дивизиона Казахстана - «Аксу» из Павлодара.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в тренерский штаб «Аксу» вошли еще два украинца: ассистентом Костышина будет Виктор Уляницкий, минувшей осенью тренировавший «Викторию» из Второй лиги, а Андрей Федоренко будет отвечать за подготовку вратарей, раньше он это делал в ковалевском «Колосе» (U-19).

Также в тренерский штаб Костышина войдет как минимум один местный специалист.

По имеющейся информации, Костышин подписал с казахским клубом контракт на два года.

Поскольку времени для комплектации команды еще предостаточно, то среди новичков «Аксу» вполне могут быть и украинские футболисты.

Ранее казахский клуб официально объявил о назначении Руслана Костышина главным тренером дебютанта высшей лиги местного чемпионата.

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