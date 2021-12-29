Костышин объявил об уходе из «Колоса»

Полузащитник Денис Костышин прощался с «Колосом». Об этом 24-летний футболист сообщил в своем инстаграме. Хавбек получит статус свободного агента.

«Безумно сложное прощание с родным клубом для меня. Клуб, который мне дал очень и очень много. Но бывают и такие моменты, что нужно прощаться. Это команда всегда была большой Семьей. И то, каких целей достигала команда – это просто фантастика! Очень сильно люблю Колос и желаю самых больших побед и достижений», — написал Костышин.

За три с половиной года в «Колосе» Костышин провел 84 поединка, в которых забил 13 мячей и отдал четыре результативных передачи.

В этом сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

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