Косенко: в задачах у сборной Украины сейчас насладиться победой и восстановить силы

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился впечатлениями от победного матча с Казахстаном (5:3) в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Сейчас даже тяжело говорить. Хочу поблагодарить ребят, это их победа, их заслуга, их достижение. Я горжусь своей командой — не только футзалистами, но и проделавшими эту работу. Мы прошли в полуфинал, будем готовиться и настраиваться.

Конечно, эмоции положительные. Выход в полуфинал — для нас уже большое достижение. Сегодня будем наслаждаться этой победой, а завтра приступим к подготовке, пересмотрим матч наших соперников.

Хорошо, что у нас будет на один день больше для восстановления. Он нам очень необходим, поскольку игрокам пришлась очень большая нагрузка. Самая главная задача сейчас — насладиться победой и восстановить силы для удачного выступления в полуфинале.

Секрета победы над Казахстаном ни одного не было. Ребята выполняли свою работу на 200 процентов, отдавались. Удача повернулась к нам лицом, мы забили голы, казахи где-то не реализовали свои моменты, нас выручил Кирилл Цыпун — вместе по крупицам это и принесло нам победу», — приводит слова Косенко официальный сайт УАФ.

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