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Украина — Португалия: Евро-2022 по футзалу
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Косенко: согласны только на победу над Казахстаном, хотя это команда мирового уровня

Игорь Яслик
Игорь Яслик
29.01.2022
10:08
Новость

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился мнением о будущем сопернике по четвертьфиналу чемпионата Европы сборной Казахстана. С этой команды наши должны были провести спарринги накануне турнира, но их отменили.

«Если бы мы сыграли с Казахстаном, может быть, лучше бы подготовились, у нас была бы лучшая реализация. Но это только догадки. Кроме того, соперник мог нас лучше изучить, впрочем, как и мы его. Сейчас трудно сказать, хорошо или плохо, что спарринги не прошли. Главное, что мы прошли в следующий раунд. Будем готовиться к игре.

На Евро-2022 и так не было легких игр со всеми командами, что уж говорить о четвертьфинале. Казахстан не нужно представлять – команда мирового уровня, которая практически всегда находится в призах на разных форумах. Будем готовиться и стараться одержать победу, на другое мы не согласны», — цитирует Косенко официальный сайт УАФ.

Напомним, что сборная Украины вышла в четвертьфинал, несмотря на вчерашнее поражение от Португалии (0:1).

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