Косенко: сборная Украины пережила непростые моменты и уже ничего не боится

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко дал комментарий накануне полуфинального матча чемпионата Европы против России. Начало игры — 18.00.

«Команда пережила такие непростые моменты, что она уже ничего не боится. Мы добрались до серьезной стадии, но останавливаться на этом не собираемся. Уверен, что парни приложат максимум усилий, чтобы добыть позитивный результат и порадовать нашу страну победой.

Будет ли мы придерживаться фэйр-плей? УЕФА поддерживает правила честной игры. Мы также. Будущий матч не является исключением. Настраиваемся на спортивную составляющую противостояния. Всё рассудит футзал. Фэйр-плей никто не отменял.

Конечно, мы чувствуем поддержку. Из-за ковидных ограничений мы живем в определенном вакууме. Благодарим всех за поддержку. Приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех вас победой», — приводит слова Косенко официальный сайт АФУ.

Ранее своими ожиданиями от полуфинала Украина — Россия поделился известный украинский футзальный тренер.

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