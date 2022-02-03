Косенко – о матче с Россией: все рвутся в бой

4 февраля в полуфинале чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины сыграет с командой России.

Главный тренер сине-желтых Александр Косенко поделился ожиданиями от матча.

«Евгений Сирый получил травму. Будем смотреть - сможет - не сможет. Понятно, в остальных есть микротравмы, повреждения, но все ребята понимают, что каждая боевая единица на счету. Все рвутся в бой.

У нас негатив найдут всегда, из любого положительного момента найдут негатив. После поражения от команды Нидерландов на нас столько негатива вылилось, что мы стали только крепче. Мы не смотрим на негативные моменты, мы одна команда. У нас люди из разных уголков Украины. Все одна команда. Мы друг за друга будем на площадке», — сказал Косенко в комментарии Профутбол.

Поединок Украина — Россия состоится 4 февраля. Начало — в 18:00.

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