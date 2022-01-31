Косенко – о матче с Казахстаном: должны выходить и побеждать

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в четвертьфинале чемпионата Европы-2022.

«На чемпионате Европы начинается стадия плей-офф. Уже не нужно формировать турнирную стратегию — мы должны выходить и побеждать. Настраиваемся на сборную Казахстана. Это сильный соперник с хорошими исполнителями, выделяющимися как индивидуальными качествами, так и командной игрой. Ожидаем непростой матч. По-другому на стадии четвертьфинала и быть не может.

Точно не сыграет в этом поединке Артем Фаренюк. Михаил Зварич полностью не залечил травму, но мы надеемся, что сможем на него рассчитывать.

Могу сказать, что сборная Украины держит уровень и выходит из группы. Безусловно, хотелось бы большего. В предыдущих розыгрышах мы ничего не боялись. Это футзал. На Евро-2018 мы уступили испанцам с разницей в один мяч, а до этого потерпели поражение от хозяев турнира за 0,3 секунды до завершения матча. Была напряженная борьба, но мы в ней уступили. Соперники тоже хотели выйти в полуфинал.

Мы настроены пройти как можно дальше и не дать этого сделать сборной Казахстана, которая также будет к этому стремиться. Все решит игра и конечный результат, который мы увидим на табло», — цитирует Косенко пресс-служба УАФ.

Матч Казахстан – Украина пройдет сегодня, 31 января, и начнется в 21:00.

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