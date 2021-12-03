Корниенко: «Шахтер» раздражает, когда соперники защищаются всей командой в своей штрафной

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился ожиданиями от матча со «Львовом» в рамках 17-го тура УПЛ.
«Львов» — соперник достойный и неуступчивый. Недаром львовяне обыграли «Зарю» недавно, это говорит об их уровне. Мы готовимся к сложной игре и недооценке соперника не допустим.
Причины проблем в играх с середняками и аутсайдерами? Все команды серьезно настраиваются на «Шахтер». У нас большой клуб, футболисты других команд хотят проявить себя, потому так получается.
Конечно, нас раздражает, что соперники защищаются по семь человек в своей штрафной. Трудно раскрыть такую оборону и играть так не интересно. Если бы нас прессинговали и атаковали, игры были бы более зрелищными, а это плюс для болельщиков», — цитирует Корниенко официальный сайт УПЛ.
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