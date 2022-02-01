Корниенко: «Шахтер» не хочет уступать в таких играх, как с «Црвеной Звездой»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился впечатлениями от контрольного матча с сербской «Црвеной Звездой» (3:2) на сборе в Турции. Для дончан это вторая победа в 2022 году.

«Команда неуступчивая и высокого уровня. У них хорошие исполнители. Не хочется уступать в таких играх. Всегда есть желание показать максимальное качество игры и характер. Поскольку это подготовка к официальным матчам чемпионата, то лучше пропустить здесь и разобрать ошибки, чтобы потом не допускать их в будущем», — сказал Корниенко в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Шахтер» ушел на зимнюю паузу на первом месте в таблице УПЛ. У донецкой команды есть два очка отрыва от киевского «Динамо».

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