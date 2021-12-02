Корниенко: психологически важно быть лидерами

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился ожиданиями от предстоящих матчей украинской Премьер-лиги со «Львовом» и «Александрией».

«Сейчас очень ответственный период, где мы должны выжать максимум и выйти на первое место. Впереди ответственные матчи со «Львовом» и «Александрией», к тому же качество полей ухудшается, нам труднее играть на атаку. Есть и внутреннее волнение за результат, охота пройти этот отрезок без потерь.

Мы все осознаем турнирную ситуацию, разговариваем об этом в команде, чтобы улучшить разницу мячей и выйти на первое место. Психологически важно быть лидерами», — цитирует Корниенко официальный сайт УПЛ.

В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 41 очко.

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