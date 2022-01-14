Корниенко назвал задачи «Шахтера» на весеннюю часть сезона

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о своих впечатлениях после зимнего отпуска и начале этапа подготовки к весенней части сезона.

«Никого не видел, потому что приехал первый. Хочется побыстрее пройти медосмотр. Сдал кровь, мочу, проверили сердце и так далее.

Отпуск получился продуктивным. Летал с семьей и друзьями отдыхать в Доминикану, потом был на родине в Полтаве, ездил в Мариуполь к своему тренеру… То есть был в разъездах, дома не сидел.

Новые силы? Конечно. Мы каждый год так: отдохнули и с новыми силами — в бой. Будем вспоминать все наши наработки, набирать физические кондиции и стараться продолжать идти на первом месте», — цитирует Корниенко официальный сайт «Шахтера».

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