Кополовец: Селезневу важно в ноябре еще забить хотя бы два гола

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в 15 туре отметился точным ударом в матче с «Ингульцом» и теперь в его активе 117 забитых мячей в чемпионате Украины.



Экс-спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы Евгения Селезнева опередить в гонке среди бомбардиров - Сергея Реброва и Максима Шацких - авторов 123 забитых мячей.

«У меня была возможность убедиться, что Селезнев – очень мотивирован, он предпринимает колоссальные усилия, чтобы держать себя в оптимальной спортивной форме. И все ради одной цели.

Благодаря голевому чутью в каждом матче у Жени есть моменты для взятия ворот соперника. Он заслужил своим профессиональным отношением к делу прервать затянувшуюся безголевую серию. Теперь важно постараться в ближайших ноябрьских календарных матчах – с «Колосом» и «Динамо» снова не уйти с поля без своего гола.

Если получится, то в декабре и в весенней части сезона он сможет добиться желаемого. Тем более, что голы Селезнева очень важны для «Миная», чтобы избежать вылета из элиты. Поэтому Женя может смело рассчитывать на поддержку партнеров. Поверьте – это очень ценное подспорье».

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.