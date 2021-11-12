Кополовец: к Петракову претензий нет, а вот футболисты просто размяли вратарей болгар

Спарринг сборных Украины и Болгарии завершился в Одессе вничью (1:1).

Экс-игрок «Карпат» и бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что ему не понравилось в игре украинской сборной.

Михаил Кополовец

«На мой взгляд, по вчерашнему поединку не может быть никаких претензий к исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову. В силу своих возможностей футболисты выполняли его установку и не его вина, что защитники снова начудили и привезли себе гол, хотя могли и два, а наши игроки линии атаки или разминали вратарей гостей, или промахивались с убойных позиций. Скорее всего, такой у них уровень подготовки. И это уже повторяется из матча в матч, вспомните два недавних поединка с Казахстаном, домашний — с Финляндией. Ребята, ну сколько можно издеваться над болельщиками?

А еще меня после вчерашнего матча не покидают мысли, ну хорошо, как-то проскочим в следующем поединке Боснию и Герцеговину, затем, возможно, повезет в плей-офф, но, скажите, что нам делать с такой игрой в финальной части мирового форума в Катаре?».

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