«Коньяспор» и Кравец прекратили сотрудничество

«Коньяспор» объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Артемом Кравцом.



Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Кравец выступал за «Коньяспор» с сентября 2020-го. За это время забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах. В этом сезоне он сыграл в 1 встрече, проведя 10 минут на поле в поединке Кубка Турции.

Ранее была информация, что Кравец ведет переговоры с «Коджаелиспором».

«Коньяспор» сейчас идет 2-м в чемпионате Турции.

Также «Рига» официально объявила о трансфере Филиппова.



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