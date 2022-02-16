Контрольные матчи: волевая победа «Зари», «Кривбасс» проиграл «Ингульцу»

Украинские клубы провели очередные спарринги в рамках подготовки ко второй части сезона.

«Заря» одержала волевую победу над узбекским «Бунедкором». Ранее луганчане разгромили боснийский «Железничар». Один из лидеров Первой лиги «Кривбасс» потерпел поражение от аутсайдера УПЛ «Ингульца».

Контрольные матчи

«Ингулец» — «Кривбасс» — 1:0 (0:0)

Гол: Мандриченко (69).



«Ингулец» (старт): Кучер, Поспелов, Салем, Смоляков, Головкин, Коробенко, игрок на просмотре, Цуркан, Стивен, игрок на просмотре, Мандрыченко.

«Кривбасс» (старт): Сарнавский, Татарков, Семенихин, Бухал, Горват, Николашин, Рябов (к), Полонский, Пятов, Васин, Дебелко.

«Кривбасс» (2-й тайм): Лепка, Семенов, Заименко, Малиновский, Мостовой, Яровой, Приходько, Кораблин, Щедрый, Хобленко (Виливальд, 83), Панов (Мусолитин, 76)

«Заря» — «Бунедкор» (Узбекистан) — 2:1 (0:1)

Голы: Кабаев (61), Фаворов (90+3) — (25).

«Заря»: Мацапура, Булеца, Данченко, Фаворов, Имереков, Жуниньо, Кабаев (Гладкий, 83), Хомченовский (Лунев, 76), Цвек, Назарина, Овусу (Шахаб, 68).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украинскую лыжницу отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста на Олимпиаде

Билосюк: мне надо было вести гонку тактически грамотно, чтобы просто доехать

Глава НОК Украины высказался по поводу серебряной медали Абраменко

Матч звезд баскетбольной Суперлиги перенесли на апрель

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.