Контрольные матчи: «Верес» и «Александрия» выдали результативные ничьи

Клубы Украинской Премьер-лиги провели очередные спарринги на сборах.

«Верес» встретился с представителем второй по рангу лиги чемпионата Норвегии «Саннесом Ульфом». Команда из Ровно позволила сопернику открыть счет во втором тайме. Однако гол Геннадия Пасича спас «Верес» от очередного поражения на сборе.

«Александрия» обменялась голами с представителем элитного дивизиона чемпиона Грузии кутаисским «Торпедо».

Контрольные матчи

«Верес» — «Саннес Ульф» (Норвегия) — 1:1 (0:0)

Гол «Вереса»: Г. Пасич (67).

«Верес»: Кичак,Савошко, Гук, Махнев, Данилюк, Петько, Полюлях, Гечев, Сергийчук (Поворознюк, 52), Гайдучик (Дахновский, 75), М. Шестаков (Г. Пасич, 37).

«Александрия» — «Торпедо» (Грузия) — 1:1

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Шахтер» продлил контракты с двумя молодыми талантами

Гвардиола сделал большой комплимент для Зинченко

Тренер «Бенфики» рассказал о роли Яремчука в команде

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.