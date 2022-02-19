Контрольные матчи: Селезнев забил за «Минай» с пенальти и другие результаты

19 февраля украинские клубы провели очередные контрольные поединки на сборах.

«Минай» – «Согдиана» (Узбекистан) – 1:0

Гол: Селезнев (с пенальти).

На 80-й минуте соперник «Миная» не забил пенальти (выше ворот)

«Мариуполь» – «Карпаты» – 2:1

Голы: Кащук (2), Гончарук (64) – Тарануха (12).

«Мариуполь» (1-й тайм): Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Чех, Мишнев, Кухарук (игрок на просмотре), Топалов, Кащук, Кулаков.

«Мариуполь» 2-й тайм: Турбаевский, Стасюк. Удод, Козик, Холод, Хромей, Шостак, Гулько, Вьюнник, Гончарук, Микитишин.

«Карпаты»: Кучинский, Болденков, Симинин, Цюпа, Повалий, Галенко, Чачуа, Ткачук, Кожанов, Приймак, Тарануха.

«Рух» – «Бунедкор» (Узбекистан) – 2:0 (1:0)

Голы: Климчук (13), Соломон (63).

«Рух»: Панькив, Файе, Диав, Белый, Роман, Федорчук, Сапуга, Плюмен, Таллес, Соломон (Притула, 78), Климчук.

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